Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 10:33

Песков: Создание "военного Шенгена" НАТО повысит напряжённость в Европе

Кремль считает заявления о возможном создании "военного Шенгена" НАТО путём к эскалации противостояния Североатлантического альянса с Российской Федерацией. Подобные инициативы только создают ещё большую напряжённость в Европе, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты задали официальному представителю Кремля вопрос о том, как руководство России относится к предложению главы Объединённого командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенанта Александера Зольфранка создать для альянса "военный Шенген" — как к угрозе вооружённого противостояния РФ и Европы или как к эскалации противостояния Североатлантического альянса и России? По мнению Пескова, ближе к действительности — второй вариант.

"Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником. Это не что иное, как нагнетание напряжённости в Европе, которое имеет свои последствия", объяснил он.

В продолжение темы пресс-секретарь президента отметил, что Европа попирает собственный принцип неделимости безопасности. В то же время Россия не может закрывать глаза на расширение НАТО и вынуждена предпринимать ответные действия.

"В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности, то есть они говорят о своей безопасности в ущерб нашей", добавил Песков.

Представитель Кремля также напомнил о том, что это именно инфраструктура НАТО постоянно приближается к российским границам, а не наоборот. И это не может не вызывать беспокойства у российской стороны и оставаться без адекватного ответа.

Песков: Россия с пониманием относится к позиции Сербии по сближению с НАТО

Песков: Россия с пониманием относится к позиции Сербии по сближению с НАТО

Напомним, ранее глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк сообщил о планах создать "военный Шенген", благодаря которому войска стран объединения смогут свободно перемещаться. Он отметил, что силы НАТО сталкиваются с трудностями в виде национальных уставов при перемещении военных и боеприпасов.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • НАТО
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров