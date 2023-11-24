Песков: Создание "военного Шенгена" НАТО повысит напряжённость в Европе

Кремль считает заявления о возможном создании "военного Шенгена" НАТО путём к эскалации противостояния Североатлантического альянса с Российской Федерацией. Подобные инициативы только создают ещё большую напряжённость в Европе, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты задали официальному представителю Кремля вопрос о том, как руководство России относится к предложению главы Объединённого командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенанта Александера Зольфранка создать для альянса "военный Шенген" — как к угрозе вооружённого противостояния РФ и Европы или как к эскалации противостояния Североатлантического альянса и России? По мнению Пескова, ближе к действительности — второй вариант.

"Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником. Это не что иное, как нагнетание напряжённости в Европе, которое имеет свои последствия", — объяснил он.

В продолжение темы пресс-секретарь президента отметил, что Европа попирает собственный принцип неделимости безопасности. В то же время Россия не может закрывать глаза на расширение НАТО и вынуждена предпринимать ответные действия.

"В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности, то есть они говорят о своей безопасности в ущерб нашей", — добавил Песков.

Представитель Кремля также напомнил о том, что это именно инфраструктура НАТО постоянно приближается к российским границам, а не наоборот. И это не может не вызывать беспокойства у российской стороны и оставаться без адекватного ответа.