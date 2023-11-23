В НАТО предложили создать "военный Шенген"
Reuters: В НАТО предложили создать "военный Шенген"
Глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк сообщил о планах создать "военный Шенген", благодаря которому войска стран объединения смогут свободно перемещаться. В беседе с Reuters Зольфранк отметил, что силы НАТО сталкиваются с трудностями в виде национальных уставов при перемещении военных и боеприпасов.
"Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть "военный Шенген", зону свободного военного прохода", — говорится в сообщении агентства.
По его словам, нужно заранее подготовить театр военных действий на случай возможного применения статьи НАТО о коллективной обороне.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить географические рамки в Азию, нарушая при этом собственные доктрины. По его словам, США всё больше и больше втягивают другие страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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