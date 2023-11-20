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20 ноября, 11:24

Грызлов заявил о необходимости реформировать ООН

Грызлов призвал исключить доминирование в ООН представителей стран НАТО и ЕС

В Организации Объединённых Наций (ООН) необходимо исключить доминирование представителей государств НАТО и Евросоюза. Такое мнение в ходе X Диалога с Компартией Китая выразил председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"Пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций. Сегодня их абсолютное большинство находится в странах Коллективного Запада", — приводит его слова пресс-служба партии.

Грызлов добавил, что интеграционные объединения, которые представляют интересы Глобального Юга, обладают громадным потенциалом.

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Ранее о неработоспособности ООН заявляли и в Турции. Так, с призывом реформировать главную международную организацию выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отметивший, что ООН не способна повлиять на события в секторе Газа.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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