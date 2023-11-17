Путин назвал ерундой предложения выйти из ООН и ЮНЕСКО
Президент Владимир Путин не видит необходимости в выходе России из ЮНЕСКО. Речь об этом зашла в ходе выступления российского лидера в пятницу, 17 ноября, на площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума. Предложения по выходу страны из ещё одной организации — из ООН — Путин тоже назвал ерундой.
"Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьёзные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия — основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будем оттуда выходить?" — рассуждает президент.
Напомним, что пару месяцев назад вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой выступил с предложением прекратить членство России в ЮНЕСКО из-за критики, которую в организации вызвал российский законопроект, допускающий в некоторых случаях сплошные вырубки лесов для туристического освоения озера Байкал.
ТАСС / Павел Бедняков