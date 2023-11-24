Песков: Россия с пониманием относится к позиции Сербии по сближению с НАТО

Россия с пониманием относится к позиции Сербии по развитию отношений с НАТО и осознаёт, что на Белград пытаются постоянно оказывать давление. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия. Разумеется, наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением", — сказал он журналистам.