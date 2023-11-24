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24 ноября, 10:21

Песков: Россия с пониманием относится к позиции Сербии по сближению с НАТО

Россия с пониманием относится к позиции Сербии по развитию отношений с НАТО и осознаёт, что на Белград пытаются постоянно оказывать давление. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия. Разумеется, наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением", — сказал он журналистам.

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Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал заявление сербского лидера Александара Вучича о намерении развивать дальнейшее сотрудничество с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета. На днях Лайф рассказывал, что Сербия планирует рассмотреть возможность проведения совместных учений с Североатлантическим альянсом.

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Getty Images / Erkin Kev

Александр Юнашев
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