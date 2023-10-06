НАТО прислало в Косово 200 британских военных для усиления контингента KFOR

200 британских военных прибыли в Косово, чтобы усилить находящийся в непризнанной республике контингент НАТО (KFOR). Об этом сказано в публикации на сайте Североатлантического альянса.

Из заявления альянса следует, что причиной для усиления стали атака на косовскую полицию 24 сентября и рост напряжённости в регионе. Подкрепление присоединится к уже находящемуся в Косове контингенту, численность которого составляет 400 военнослужащих. Также говорится, что Правительство Румынии вышлет ещё сотню военных для усиления группы KFOR.