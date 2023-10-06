НАТО прислало в Косово 200 британских военных для усиления контингента KFOR
200 британских военных прибыли в Косово, чтобы усилить находящийся в непризнанной республике контингент НАТО (KFOR). Об этом сказано в публикации на сайте Североатлантического альянса.
Из заявления альянса следует, что причиной для усиления стали атака на косовскую полицию 24 сентября и рост напряжённости в регионе. Подкрепление присоединится к уже находящемуся в Косове контингенту, численность которого составляет 400 военнослужащих. Также говорится, что Правительство Румынии вышлет ещё сотню военных для усиления группы KFOR.
Напомним, в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика без номеров перекрыли мост в районе села Баньска, стреляли в сторону правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. В Косове сообщили об уничтожении четверых нападавших. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер на фоне растущей напряжённости призвал немедленно бомбить Белград. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не хочет войны с Косовом и не собирается вводить войска. Позже он также сказал, что Белград привлечёт к ответственности виновных в стрельбе. 29 сентября совет Североатлантического альянса разрешил задействовать дополнительные силы НАТО для Косова (KFOR) в целях "стабилизации ситуации" в регионе.
ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI