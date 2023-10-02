Вучич: Белград привлечёт к ответственности виновных в стрельбе в Косове

Если виновные в перестрелке на севере Косова 24 сентября находятся на сербской территории, Белград немедленно привлечёт их к ответственности, заявил CNN президент Сербии Александр Вучич на вопрос о наказании одного из лидеров партии косовских сербов, Милана Радойчича, который взял на себя ответственность за случившееся.