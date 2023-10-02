Вучич: Белград привлечёт к ответственности виновных в стрельбе в Косове
Если виновные в перестрелке на севере Косова 24 сентября находятся на сербской территории, Белград немедленно привлечёт их к ответственности, заявил CNN президент Сербии Александр Вучич на вопрос о наказании одного из лидеров партии косовских сербов, Милана Радойчича, который взял на себя ответственность за случившееся.
"Конечно, Сербия привлечёт к ответственности всех людей, которые совершили преступные действия и которые могут находиться на нашей территории. Он находится на нашей территории, прокуратура выполнит свою работу", — сказал Вучич.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика без номеров перекрыли мост в районе села Баньска и застрелили правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. В Косове сообщили об уничтожении четверых нападавших. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер на фоне растущей напряжённости призвал немедленно бомбить Белград.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic