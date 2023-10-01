Косовские "полицейские" задержали серба на траурной церемонии прощания с погибшими 24 сентября
В Косове задержали серба, который ехал в траурной колонне в машине с телом
Косовская "полиция" задержала на административной границе серба, который ехал в траурной колонне в машине с телом. Об этом сообщили партия "Сербский список" и Канцелярия по Косову и Метохии при Правительстве Сербии, назвав произошедшее способом очистки Косова от сербов.
Сегодня на севере Косова проходят похороны погибших 24 сентября сербов. Сотни человек пришли попрощаться с Бояном Мияйловичем в посёлке Лепосавич. А погибшего Стефана Недельковича провожали из Звечана с колонной автомобилей, которая ехала за машиной с телом на кладбище во Врнячка-Бане в Центральной Сербии.
"Во время большого траура на севере Косова и Метохии каждый день происходят инциденты, которые устраивают спецназовцы (косовского "премьера" Альбина. — Прим. Лайфа) Курти. После вчерашнего избиения троих молодых людей в Зубин-Потоке сегодня на КПП Ярине из колонны автомобилей, которые ехали на похороны трагически погибшего Стефана Недельковича, выхвачен и лишён свободы Лазар Яничевич и увезён в неизвестном направлении", — заявила партия косовских сербов "Сербский список".
Косовские "полицейские" вытащили серба прямо из машины похоронной колонны и, не объясняя причин, увезли его. Канцелярия по Косову и Метохии при Правительстве Сербии указала, что такие меры создаются для того, чтобы очистить север Косова от сербов.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика без номеров перекрыли заезд на мост в районе села Баньска и обстреляли правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. В Косове сообщили о ликвидации четырёх человек. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер на фоне растущей напряжённости призвал немедленно бомбить Белград.
ТАСС / EPA / DJORDJE SAVIC