Косовские "полицейские" задержали серба на траурной церемонии прощания с погибшими 24 сентября

Косовская "полиция" задержала на административной границе серба, который ехал в траурной колонне в машине с телом. Об этом сообщили партия "Сербский список" и Канцелярия по Косову и Метохии при Правительстве Сербии, назвав произошедшее способом очистки Косова от сербов.

Сегодня на севере Косова проходят похороны погибших 24 сентября сербов. Сотни человек пришли попрощаться с Бояном Мияйловичем в посёлке Лепосавич. А погибшего Стефана Недельковича провожали из Звечана с колонной автомобилей, которая ехала за машиной с телом на кладбище во Врнячка-Бане в Центральной Сербии.

"Во время большого траура на севере Косова и Метохии каждый день происходят инциденты, которые устраивают спецназовцы (косовского "премьера" Альбина. — Прим. Лайфа) Курти. После вчерашнего избиения троих молодых людей в Зубин-Потоке сегодня на КПП Ярине из колонны автомобилей, которые ехали на похороны трагически погибшего Стефана Недельковича, выхвачен и лишён свободы Лазар Яничевич и увезён в неизвестном направлении", — заявила партия косовских сербов "Сербский список".