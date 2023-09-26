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26 сентября, 18:52

Белград объявил 27 сентября днём траура по четырём убитым в Косове сербам

<p>Обложка © Getty Images / Ferdi Limani</p>

Обложка © Getty Images / Ferdi Limani

Власти Сербии объявили 27 сентября днём траура по четверым сербам, погибшим в результате перестрелки с полицией на севере Косова. Об этом говорится в материале агентства Tanjug со ссылкой на постановление правительства республики.

"Правительство Сербии просит все СМИ и организаторов публичных мероприятий адаптировать свою программу ко дню траура в среду, 27 сентября, и таким образом отдать дань памяти жертвам в Косове и Метохии", цитирует агентство сообщение правительства страны.

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Напомним, в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских: два грузовика без номеров перекрыли заезд на мост в районе села Баньска и обстреляли правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. По словам Альбина Курти, стражи порядка обнаружили и окружили порядка 30 подозреваемых. Позже в Косове сообщили об уничтожении четырёх нападавших. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию крайне непростой.

Юрий Лысенко
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