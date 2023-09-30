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30 сентября, 19:24

Вучич заявил, что Сербия не хочет войны с Косовом и не собирается вводить войска

Белград не заинтересован в вооружённом противостоянии с Приштиной, поэтому сокращает численность войск на границе с Косовом. Такое заявление в интервью Financial Times сделал сербский лидер Александр Вучич.

По словам политика, страна не получила бы от эскалации конфликта выгоды. Напротив, такие действия лишь подорвали бы позиции Сербии на переговорах с Косовом, которые проходят под эгидой Евросоюза.

"Каким образом это было бы выгодно Белграду? В чём была бы цель? Растоптать ту позицию, которую мы отстаивали в течение целого года? За день? Сербия не хочет войны", — заявил Вучич британским журналистам.

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Ранее президент Сербии выразил разочарование из-за последнего раунда переговоров с властями Косова. А потом и вовсе заявил, что Белград не намерен признавать независимость соседней республики даже под давлением.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Илья Пушкарев
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