Вучич заявил, что Сербия не хочет войны с Косовом и не собирается вводить войска

Белград не заинтересован в вооружённом противостоянии с Приштиной, поэтому сокращает численность войск на границе с Косовом. Такое заявление в интервью Financial Times сделал сербский лидер Александр Вучич.

По словам политика, страна не получила бы от эскалации конфликта выгоды. Напротив, такие действия лишь подорвали бы позиции Сербии на переговорах с Косовом, которые проходят под эгидой Евросоюза.

"Каким образом это было бы выгодно Белграду? В чём была бы цель? Растоптать ту позицию, которую мы отстаивали в течение целого года? За день? Сербия не хочет войны", — заявил Вучич британским журналистам.