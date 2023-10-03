Хорватия призывает ЕС наказать Сербию за траур по погибшим в инциденте в Косове

Странам Евросоюза нужно принять меры в ответ на неприемлемую реакцию Белграда в отношении инцидента на севере Косова и Метохии, когда погибли косовский полицейский и трое сербов. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе совместной пресс-конференции с албанским коллегой Эди Рамой.

По его мнению, убийство представителя правопорядка Косова было заранее спланировано, так как сербские группы были хорошо вооружены и экипированы. В целом Хорватия рассматривает этот инцидент как попытку дестабилизировать ситуацию в Юго-Восточной Европе, а траур, объявленный в Сербии по погибшим, — как "отождествление с произошедшим".

"В любом случае мы считаем, что такой шаг не может остаться без ответа. Мы также считаем, что объявление дня траура по трём де-факто террористам, убившим косовского полицейского, было неприемлемым шагом", — сказал Пленкович, добавив, что в ближайшие дни — "после анализа" — будут выдвинуты предложения в этом направлении.