Хорватия призывает ЕС наказать Сербию за траур по погибшим в инциденте в Косове
Ситуация возле деревни Баньска в Косове после вооружённого инцидента. Обложка © AP / TASS / Visar Kryeziu
Странам Евросоюза нужно принять меры в ответ на неприемлемую реакцию Белграда в отношении инцидента на севере Косова и Метохии, когда погибли косовский полицейский и трое сербов. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе совместной пресс-конференции с албанским коллегой Эди Рамой.
По его мнению, убийство представителя правопорядка Косова было заранее спланировано, так как сербские группы были хорошо вооружены и экипированы. В целом Хорватия рассматривает этот инцидент как попытку дестабилизировать ситуацию в Юго-Восточной Европе, а траур, объявленный в Сербии по погибшим, — как "отождествление с произошедшим".
"В любом случае мы считаем, что такой шаг не может остаться без ответа. Мы также считаем, что объявление дня траура по трём де-факто террористам, убившим косовского полицейского, было неприемлемым шагом", — сказал Пленкович, добавив, что в ближайшие дни — "после анализа" — будут выдвинуты предложения в этом направлении.
Албанский премьер со своей стороны отметил, что в Сербии якобы происходит героизация убийц полицейского, а это для Европы неприемлемо. Он надеется, что в ближайшее время к Белграду будут применены ограничительные меры.
Напомним, в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика без номеров перекрыли мост в районе села Баньска, стреляли в сторону правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. В Косове сообщили об уничтожении четверых нападавших. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер на фоне растущей напряжённости призвал немедленно бомбить Белград. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не хочет войны с Косовом и не собирается вводить войска. Позже он также сказал, что Белград привлечёт к ответственности виновных в стрельбе.