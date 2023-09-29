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29 сентября, 13:16

Совет НАТО одобрил введение дополнительных сил KFOR в Косово

Совет Североатлантического альянса разрешил задействовать дополнительные силы НАТО для Косова (KFOR) в целях "стабилизации ситуации" в регионе. Об этом говорится в распространённом в пятницу заявлении натовской пресс-службы.

"В мае мы уже усилили присутствие сил KFOR. Вчера Североатлантический совет разрешил использование дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию", — сказано в документе.

Почему в НАТО опять собрались бомбить Белград

Почему в НАТО опять собрались бомбить Белград

Напомним, в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика без номеров перекрыли заезд на мост в районе села Баньска и обстреляли правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. В Косове сообщили об уничтожении четырёх нападавших. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер на фоне растущей напряжённости призвал немедленно бомбить Белград.

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ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Марина Калегина
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