Вучич: Сербия рассмотрит возможность проведения учений с НАТО

"Я как Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами передам запрос в Правительство Республики Сербия, чтобы в ближайшее время было рассмотрено решение о возобновлении совместных учений с НАТО, а также с другими нашими партнёрами, которые мы проводили раньше", — указал президент Сербии.