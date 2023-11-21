Вучич: Сербия рассмотрит возможность проведения учений с НАТО
Сербия планирует рассмотреть возможность проведения совместных учений с НАТО. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич после переговоров с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
"Я как Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами передам запрос в Правительство Республики Сербия, чтобы в ближайшее время было рассмотрено решение о возобновлении совместных учений с НАТО, а также с другими нашими партнёрами, которые мы проводили раньше", — указал президент Сербии.
А ранее Лайф рассказывал, что НАТО пересматривает военное присутствие на Западных Балканах. По словам Столтенберга, блок "инвестирует в безопасность региона", так как имеет общую с ним историю после 90-х.
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