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21 ноября, 09:38

Вучич: Сербия рассмотрит возможность проведения учений с НАТО

Сербия планирует рассмотреть возможность проведения совместных учений с НАТО. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич после переговоров с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Я как Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами передам запрос в Правительство Республики Сербия, чтобы в ближайшее время было рассмотрено решение о возобновлении совместных учений с НАТО, а также с другими нашими партнёрами, которые мы проводили раньше", указал президент Сербии.

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А ранее Лайф рассказывал, что НАТО пересматривает военное присутствие на Западных Балканах. По словам Столтенберга, блок "инвестирует в безопасность региона", так как имеет общую с ним историю после 90-х.

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Getty Images / Erkin KeÃ§i

Дарья Нарыкова
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