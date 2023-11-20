НАТО пересмотрит военное присутствие на Балканах
Столтенберг: НАТО пересматривает военное присутствие в регионе Западных Балкан
НАТО пересматривает военное присутствие в регионе Западных Балкан. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы пересматриваем наше военное присутствие в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово. Мы сейчас пересматриваем, нужно ли нам увеличение присутствия на постоянной основе, чтобы предотвратить новые конфликты", — отметил он в ходе пресс-конференции в рамках визита в непризнанное Косово.
Генсек НАТО добавил, что блок имеет совместную с Западными Балканами историю после 1990-х годов, поэтому и "инвестирует в безопасность региона".
Ранее Лайф писал, что президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик предложил Боснии и Герцеговине вступить в БРИКС. По его мнению, государство возьмут в БРИКС раньше, чем в ЕС.
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