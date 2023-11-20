НАТО пересмотрит военное присутствие на Балканах

"Мы пересматриваем наше военное присутствие в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово. Мы сейчас пересматриваем, нужно ли нам увеличение присутствия на постоянной основе, чтобы предотвратить новые конфликты", — отметил он в ходе пресс-конференции в рамках визита в непризнанное Косово.