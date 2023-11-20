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20 ноября, 16:08

НАТО пересмотрит военное присутствие на Балканах

Столтенберг: НАТО пересматривает военное присутствие в регионе Западных Балкан

НАТО пересматривает военное присутствие в регионе Западных Балкан. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы пересматриваем наше военное присутствие в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово. Мы сейчас пересматриваем, нужно ли нам увеличение присутствия на постоянной основе, чтобы предотвратить новые конфликты", — отметил он в ходе пресс-конференции в рамках визита в непризнанное Косово.

Генсек НАТО добавил, что блок имеет совместную с Западными Балканами историю после 1990-х годов, поэтому и "инвестирует в безопасность региона".

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Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman

Никита Осипов
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