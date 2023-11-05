Президент Сербии заметил страшные предвестники третьей мировой войны
Вучич: Не исключена возможность разрастания конфликтов на Ближнем Востоке
Президент Сербии Александр Вучич. ТАСС / AP / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич заявил о риске перерастания палестино-израильского конфликта в мировую войну. Он отметил, что конфликт в секторе Газа резонирует во всём мире, туда приковано всё внимание и там "разрушается весь порядок".
"Даже если это всё остановится и будет подписано перемирие, все региональные силы ждут своего момента, пока немного усилятся. Потому что они видели в этот раз, что Израиль не неуязвим. Он пытается решить вопросы таким образом, чтобы не оказаться под угрозой в скором времени, что, думаю, исключительно тяжело. А все остальные видели уязвимость мощнейшей силы Ближнего Востока, и я уверен, что это так легко не остановится", — заявил глава сербского государства в эфире агентства Танюг.
Вучич добавил, что можно провести параллели с Первой и Второй мировыми войнами. Сербский лидер указал на то, что между событиями есть множество сходств. Он отметил, что, если начнётся ещё один региональный конфликт, стороны в нём снова будут те же самые.
Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс на сектор Газа атомной бомбы — "одна из возможностей" развития конфликта. Позже он попытался оправдаться, что это была "метафора". Нетаньяху отстранил Элияху. А Саудовская Аравия обратилась к Израилю с грозным воззванием из-за слов министра.