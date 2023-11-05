Президент Сербии заметил страшные предвестники третьей мировой войны

Президент Сербии Александр Вучич заявил о риске перерастания палестино-израильского конфликта в мировую войну. Он отметил, что конфликт в секторе Газа резонирует во всём мире, туда приковано всё внимание и там "разрушается весь порядок".

"Даже если это всё остановится и будет подписано перемирие, все региональные силы ждут своего момента, пока немного усилятся. Потому что они видели в этот раз, что Израиль не неуязвим. Он пытается решить вопросы таким образом, чтобы не оказаться под угрозой в скором времени, что, думаю, исключительно тяжело. А все остальные видели уязвимость мощнейшей силы Ближнего Востока, и я уверен, что это так легко не остановится", — заявил глава сербского государства в эфире агентства Танюг.