Додик предложил Боснии и Герцеговине вступить в БРИКС
Президент Республики Сербской Додик: Боснии и Герцеговине нужно вступить в БРИКС
Милорад Додик. Обложка © Кremlin.ru
Боснии и Герцеговине (БиГ) вместо того, чтобы пытаться попасть в Евросоюз, следует подать заявку на вступление в БРИКС. Соответствующее заявление сделал президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик.
"У ЕС есть альтернатива. С учётом того, что из Брюсселя выдвигаются всегда новые и неясные условия для приёма в ЕС, считаю, что БиГ должна подать заявку на членство в БРИКС", — написал Додик в соцсети Х (бывший Twitter).
По его мнению, БиГ возьмут в БРИКС раньше, чем в ЕС. В ближайшее время властям республики будет направлена на рассмотрение соответствующая инициатива.
Напомним, с 1 января 2024 года БРИКС пополнится шестью новыми членами: Аргентиной, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, после расширения организация не поменяет своё название.