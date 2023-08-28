Регион

Уведомления отключены

28 августа, 18:08

Додик предложил Боснии и Герцеговине вступить в БРИКС

Президент Республики Сербской Додик: Боснии и Герцеговине нужно вступить в БРИКС

<p>Милорад Додик. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/68772/photos/68299" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Милорад Додик. Обложка © Кremlin.ru

Боснии и Герцеговине (БиГ) вместо того, чтобы пытаться попасть в Евросоюз, следует подать заявку на вступление в БРИКС. Соответствующее заявление сделал президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик.

"У ЕС есть альтернатива. С учётом того, что из Брюсселя выдвигаются всегда новые и неясные условия для приёма в ЕС, считаю, что БиГ должна подать заявку на членство в БРИКС", — написал Додик в соцсети Х (бывший Twitter).

По его мнению, БиГ возьмут в БРИКС раньше, чем в ЕС. В ближайшее время властям республики будет направлена на рассмотрение соответствующая инициатива.

Заявку Белоруссии в БРИКС будут рассматривать в приоритетном порядке

Заявку Белоруссии в БРИКС будут рассматривать в приоритетном порядке

Напомним, с 1 января 2024 года БРИКС пополнится шестью новыми членами: Аргентиной, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, после расширения организация не поменяет своё название.

Наталья Исакова
  • Новости
  • БРИКС
  • Босния и Герцеговина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров