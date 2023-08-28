Додик предложил Боснии и Герцеговине вступить в БРИКС

Боснии и Герцеговине (БиГ) вместо того, чтобы пытаться попасть в Евросоюз, следует подать заявку на вступление в БРИКС. Соответствующее заявление сделал президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик.

"У ЕС есть альтернатива. С учётом того, что из Брюсселя выдвигаются всегда новые и неясные условия для приёма в ЕС, считаю, что БиГ должна подать заявку на членство в БРИКС", — написал Додик в соцсети Х (бывший Twitter).

По его мнению, БиГ возьмут в БРИКС раньше, чем в ЕС. В ближайшее время властям республики будет направлена на рассмотрение соответствующая инициатива.