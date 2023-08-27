Заявку Белоруссии в БРИКС будут рассматривать в приоритетном порядке
Глава МИД Белоруссии Алейник: Заявку страны в БРИКС рассмотрят приоритетно
Заявку Белоруссии на вступление в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке, заявил министр иностранных дел страны Сергей Алейник.
"Беларусь рассчитывает на скорейшее рассмотрение нашей заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами – членами БРИКС, странами-партнёрами, мы получили совершенно чёткие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена", — сказал он в эфире телеканала ОНТ.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Минск рассчитывает на активную работу в рамках БРИКС и стране есть что предложить. В частности, речь идёт об устойчивом экономическом развитии и создании справедливых альтернатив платёжным системам, причём последнему, подчеркнул Алейник, было уделено особое внимание. Эта работа, добавил он, будет выполняться как в рамках БРИКС, так и при содействии Нового банка развития организации, к которому Белоруссия тоже присматривается.
Напомним, с 1 января 2024 года БРИКС пополнится шестью новыми членами: Аргентиной, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, после расширения организация не поменяет своё название. Это, отметил он, подчеркнёт преемственность работы.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ