Заявку Белоруссии в БРИКС будут рассматривать в приоритетном порядке

Заявку Белоруссии на вступление в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке, заявил министр иностранных дел страны Сергей Алейник.

"Беларусь рассчитывает на скорейшее рассмотрение нашей заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами – членами БРИКС, странами-партнёрами, мы получили совершенно чёткие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена", — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Минск рассчитывает на активную работу в рамках БРИКС и стране есть что предложить. В частности, речь идёт об устойчивом экономическом развитии и создании справедливых альтернатив платёжным системам, причём последнему, подчеркнул Алейник, было уделено особое внимание. Эта работа, добавил он, будет выполняться как в рамках БРИКС, так и при содействии Нового банка развития организации, к которому Белоруссия тоже присматривается.