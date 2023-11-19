Глава МИД Латвии изъявил желание стать генсеком НАТО

Экс-премьер-министр, а ныне глава латвийского Министерства иностранных дел Кришьянис Кариньш хочет предложить свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"При том условии, что Латвия решит принять участие в выдвижении на пост генерального секретаря [НАТО], Кришьянис Кариньш готов принять участие в избрании", — цитирует агентство представителя Кариньша.