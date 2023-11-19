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19 ноября, 15:09

Глава МИД Латвии изъявил желание стать генсеком НАТО

Bloomberg: Глава МИД Латвии Кариньш хочет баллотироваться на пост генсека НАТО

<p>Глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%A1j%C4%81nis_Kari%C5%86%C5%A1#/media/File:Latvian_Prime_Minister_Kari%C5%86%C5%A1_boost_the_EU%E2%80%99s_essentials_(47628808271).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / European Parliament </a></p>

Глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. Обложка © Wikipedia / European Parliament

Экс-премьер-министр, а ныне глава латвийского Министерства иностранных дел Кришьянис Кариньш хочет предложить свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"При том условии, что Латвия решит принять участие в выдвижении на пост генерального секретаря [НАТО], Кришьянис Кариньш готов принять участие в избрании", — цитирует агентство представителя Кариньша.

Как пишет Bloomberg, глава МИД Латвии готов внести вклад в деятельность Североатлантического альянса, в котором будет полезен его опыт руководства в качестве премьер-министра. Также Кариньш считает, что полезными окажутся такие его качества, как "чёткое понимание угрозы со стороны Российской Федерации, твёрдая позиция по Украине и подтверждённый опыт достижения международного консенсуса".

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Напомним, 4 июля стало известно о том, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на своём посту до 1 октября 2024 года. Действующий контракт с ним продлили. А 15 ноября премьер Эстонии Кая Каллас тоже заявила о желании возглавить НАТО для противостояния РФ.

Юрий Лысенко
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