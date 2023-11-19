Глава МИД Латвии изъявил желание стать генсеком НАТО
Bloomberg: Глава МИД Латвии Кариньш хочет баллотироваться на пост генсека НАТО
Глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. Обложка © Wikipedia / European Parliament
Экс-премьер-министр, а ныне глава латвийского Министерства иностранных дел Кришьянис Кариньш хочет предложить свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году. Об этом пишет агентство Bloomberg.
"При том условии, что Латвия решит принять участие в выдвижении на пост генерального секретаря [НАТО], Кришьянис Кариньш готов принять участие в избрании", — цитирует агентство представителя Кариньша.
Как пишет Bloomberg, глава МИД Латвии готов внести вклад в деятельность Североатлантического альянса, в котором будет полезен его опыт руководства в качестве премьер-министра. Также Кариньш считает, что полезными окажутся такие его качества, как "чёткое понимание угрозы со стороны Российской Федерации, твёрдая позиция по Украине и подтверждённый опыт достижения международного консенсуса".
Напомним, 4 июля стало известно о том, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг остаётся на своём посту до 1 октября 2024 года. Действующий контракт с ним продлили. А 15 ноября премьер Эстонии Кая Каллас тоже заявила о желании возглавить НАТО для противостояния РФ.