Премьер Эстонии задумала возглавить НАТО для борьбы с Россией
Премьер Эстонии Каллас заявила о желании возглавить НАТО для противостояния РФ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / АР / Virginia Mayo
Председатель эстонского правительства Кая Каллас хочет возглавить НАТО для противостояния России. Об этом политический деятель заявила в ходе организованного изданием Politico мероприятия Politico Defense.
Журналисты рассказали, что у главы кабинета министров Эстонии спросили, рассматривала ли она когда-нибудь возможность занять место генсека Североатлантического альянса после ухода с этой должности генерала Йенса Столтенберга, на что Каллас ответила утвердительно. Помимо этого, она считает, что заявления о бесперспективности конфликта на Украине отвечают "интересам Москвы".
"Это работает им на пользу. Давайте не попадаться в эту ловушку", — сказала премьер-министр Эстонии.
Напомним, что в конце лета текущего года вокруг Каи Каллас разгорелся скандал. Её супруга — бизнесмена Арво Халлика — уличили в ведении дел с российскими партнёрами. Глава эстонского кабинета министров меж тем заявляла, что об этом ничего не знала.