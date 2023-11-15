Премьер Эстонии задумала возглавить НАТО для борьбы с Россией

Председатель эстонского правительства Кая Каллас хочет возглавить НАТО для противостояния России. Об этом политический деятель заявила в ходе организованного изданием Politico мероприятия Politico Defense.

Журналисты рассказали, что у главы кабинета министров Эстонии спросили, рассматривала ли она когда-нибудь возможность занять место генсека Североатлантического альянса после ухода с этой должности генерала Йенса Столтенберга, на что Каллас ответила утвердительно. Помимо этого, она считает, что заявления о бесперспективности конфликта на Украине отвечают "интересам Москвы".

"Это работает им на пользу. Давайте не попадаться в эту ловушку", — сказала премьер-министр Эстонии.