Регион

Уведомления отключены

15 ноября, 02:31

Премьер Эстонии задумала возглавить НАТО для борьбы с Россией

Премьер Эстонии Каллас заявила о желании возглавить НАТО для противостояния РФ

<p>Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / АР / Virginia Mayo</p>

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / АР / Virginia Mayo

Председатель эстонского правительства Кая Каллас хочет возглавить НАТО для противостояния России. Об этом политический деятель заявила в ходе организованного изданием Politico мероприятия Politico Defense.

Журналисты рассказали, что у главы кабинета министров Эстонии спросили, рассматривала ли она когда-нибудь возможность занять место генсека Североатлантического альянса после ухода с этой должности генерала Йенса Столтенберга, на что Каллас ответила утвердительно. Помимо этого, она считает, что заявления о бесперспективности конфликта на Украине отвечают "интересам Москвы".

"Это работает им на пользу. Давайте не попадаться в эту ловушку", — сказала премьер-министр Эстонии.

Эстонцы начали отказываться от гражданства родной страны в пользу России

Эстонцы начали отказываться от гражданства родной страны в пользу России

Напомним, что в конце лета текущего года вокруг Каи Каллас разгорелся скандал. Её супруга — бизнесмена Арво Халлика — уличили в ведении дел с российскими партнёрами. Глава эстонского кабинета министров меж тем заявляла, что об этом ничего не знала.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • НАТО
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров