Эстонцы начали отказываться от гражданства родной страны в пользу России
ERR: 24 из 88 отказавшихся от гражданства Эстонии с начала года уехали в Россию
С начала года от гражданства Эстонии отказались почти 90 человек. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны страны Балтии.
По данным портала, решение раз и навсегда отдать обратно эстонский паспорт приняли 88 человек, 24 из которых сделали это в пользу российского гражданства. Ещё 32 гражданина отправились в Финляндию, 9 уехали в Великобританию, а 7 — в Швецию. Также по трое выбрали Нидерланды и Норвегию и по двое — Ирландию и Германию.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия объявила о закрытии контрольно-пропускного пункта на границе с Эстонией. Речь идёт о КПП Ивангород у Ленинградской области, который завершит свою работу уже в феврале следующего года. Он будет закрыт на реконструкцию. МИД РФ должен был уведомить об этом эстонскую сторону.
ТАСС / Валерий Шарифулин