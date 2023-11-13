Эстонцы начали отказываться от гражданства родной страны в пользу России

С начала года от гражданства Эстонии отказались почти 90 человек. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны страны Балтии.

По данным портала, решение раз и навсегда отдать обратно эстонский паспорт приняли 88 человек, 24 из которых сделали это в пользу российского гражданства. Ещё 32 гражданина отправились в Финляндию, 9 уехали в Великобританию, а 7 — в Швецию. Также по трое выбрали Нидерланды и Норвегию и по двое — Ирландию и Германию.