Как армии ЕС готовятся к военному конфликту с Россией Почему Чехия чувствует себя свадебным генералом и открыто заявляет о подготовке войны с Россией. 22163 22163 Глава Чехии Петр Павел. Обложка © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Какое ассорти для третьей мировой готовят в ЕС

Глава Чехии Петр Павел на встрече президентов "Вышеградской четвёрки", повторяя вслед за Вашингтоном тезисы о необходимости вооружаться, назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности. Несмотря на истеричную риторику, военные эксперты объясняют, что накачка ЕС вооружением ведётся целенаправленно и столкновение неизбежно.

За несколько дней до сегодняшнего заявления президент Павел спрогнозировал, что усталость от военного конфликта на Украине приведёт страны к некоему соглашению, которое будет основано на реальной ситуации с линии фронта. По словам чешского лидера, России потребуется несколько лет, чтобы восстановить свою боевую мощь после конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство Чехии на протяжении нескольких лет продолжает "радовать" Россию подобными истеричными настроениями, которые "не красят чешское руководство". Он сказал, что "то скорее их беда, а не наша".

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— Чехия традиционно пытается в рамках НАТО выглядеть "святее" Вашингтона по канонам военного блока. Именно она выступила с известной инициативой интернировать граждан России. Теперь она предлагает готовить весь Евросоюз к войне против России. В настоящий момент Прага экономически сильно зависит от Вашингтона и поэтому зачастую повторяет тезисы американских политиков. Политические структуры и спецслужбы Чехии практически превратились в филиал ЦРУ и действуют не в рамках интересов Чехии, не выражая волю и интересы её избирателей, а именно выступая в роли марионетки Вашингтона. Заявления о необходимости готовиться к войне с Россией, наращивая военные бюджеты, — это именно те кальки, что спускаются из Белого дома, — комментирует глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Приготовления к конфликту стран НАТО

В июне прошлого года на мадридском саммите НАТО было принято решение об увеличении численности передовых групп и сил быстрого реагирования Североатлантического альянса на восточных рубежах до 300 тысяч человек. Также военный блок озвучил намерения улучшить систему командования и усилить системы ПВО на этом направлении. При том что после начала СВО число военных выросло на границах в Восточной Европе в два раза.

— Польша увеличивает армию до 300 тыс., сейчас количество военнослужащих достигло 200 тысяч человек. Варшава закупает большое количество танков, самоходок, истребителей, аналогов F-16, в Южной Корее, практически 500 установок Himars у США. Идёт обновление арсеналов натовских государств, — отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

На саммите НАТО было принято решение об увеличении численности передовых групп и сил быстрого реагирования. Фото © Shutterstock

Глава Чехии высказался довольно своеобразно, разбирает Кнутов, упомянув сначала, что страны ЕС должны усиливать свою оборону, а потом "вбросил" другую мысль. Мы должны этим заниматься, сказал Павел, несмотря на то что Россия, ведя войну на истощение с Украиной, и тратит значительное количество своих ресурсов.

— Согласно такой логике страны военного блока должны наращивать своё присутствие, пока Россия будет ослабевать. Тут возникает угроза, что НАТО применит своё оружие против нашей страны, так как страны Североатлантического альянса не будут бояться того, что Москва использует ядерное оружие, поскольку она отказалась от ЯО в военном конфликте на Украине, — говорит Кнутов.

По большому счёту многое будет зависеть от развития конфликта на Украине, считают военные эксперты. Если Россия одержит победу с подписанием договора, который будет устраивать нас, — это позволит развиваться событиям в более положительном ключе. А если военные действия затянутся, на что и делает ставку НАТО, то максимальное усиление Североатлантического блока будет способствовать другим сценариям.

Авторы Елена Стафеева