Премьер обратился к шведам, закупающим наборы для бомбоубежищ из-за "угрозы войны"
Премьер Швеции Кристерссон заявил, что "война пока не стоит на пороге" страны
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Обложка © ТАСС / EPA / Henrik Montgomery
Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что реакция в обществе на предупреждения от ряда министров и главкома ВС о возможности войны является чрезмерной. Он подчеркнул, что сейчас страна не находится на грани конфликта.
"Я не волнуюсь, однако, с другой стороны, мы по-разному обеспечиваем повышенную готовность. Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, однако риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос", — указал Кристерссон в эфире Sveriges radio.
Примечательно, что после призыва министра гражданской обороны страны Карла-Оскара Болина готовиться к войне в ряде шведских магазинов сразу же раскупили запасы консервов и технику, в частности радиоприёмники с автономным питанием и карманные фонари. Кристерссон подчеркнул, что министры его правительства по-разному выразили то же, что сказал главнокомандующий. Они пытались донести, что ситуация в мире на данный момент опасная.
Напомним, готовиться к войне призвали министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин и главком ВС страны Микаэль Бюден. Они утверждали, что сейчас стоит вопрос о переходе от слов и осознания к действию.