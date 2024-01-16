Премьер обратился к шведам, закупающим наборы для бомбоубежищ из-за "угрозы войны"

Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что реакция в обществе на предупреждения от ряда министров и главкома ВС о возможности войны является чрезмерной. Он подчеркнул, что сейчас страна не находится на грани конфликта.

"Я не волнуюсь, однако, с другой стороны, мы по-разному обеспечиваем повышенную готовность. Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, однако риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос", — указал Кристерссон в эфире Sveriges radio.

Примечательно, что после призыва министра гражданской обороны страны Карла-Оскара Болина готовиться к войне в ряде шведских магазинов сразу же раскупили запасы консервов и технику, в частности радиоприёмники с автономным питанием и карманные фонари. Кристерссон подчеркнул, что министры его правительства по-разному выразили то же, что сказал главнокомандующий. Они пытались донести, что ситуация в мире на данный момент опасная.