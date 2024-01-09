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8 января, 23:48

Пушков освежил память шведским русофобам напоминанием о Полтаве

Пушков: Злость от поражения под Полтавой вынуждает шведов мечтать о войне с РФ

Член Совфеда РФ Алексей Пушков отреагировал на заявления шведских политиков о необходимости готовиться к вооружённому конфликту. По мнению сенатора, власти королевства давно страдают от антироссийской паранойи, причина которой кроется в недовольстве итогами Северной войны.

Пушков напомнил, что скандинавское государство долгие годы запугивает своё население страшилками о "планах" Москвы захватить шведские города. Параллельно военные страны активно отслеживают российские субмарины, сделав это занятие "главным в своей жизни".

"Видимо, так пытаются придать Швеции геополитическую важность, которой у неё нет. Иногда создаётся ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времён поражения под Полтавой", — написал сенатор в телеграм-канале.

Путин: Отказ Швеции от неучастия в военных блоках вызывает вопросы
Путин: Отказ Швеции от неучастия в военных блоках вызывает вопросы

Напомним, что днём ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин предупредил сограждан о возможной войне. Жители королевства должны быть готовыми к такому сценарию, добавил он.

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t.me / Алексей Пушков

Илья Пушкарев
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