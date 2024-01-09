Пушков освежил память шведским русофобам напоминанием о Полтаве

Член Совфеда РФ Алексей Пушков отреагировал на заявления шведских политиков о необходимости готовиться к вооружённому конфликту. По мнению сенатора, власти королевства давно страдают от антироссийской паранойи, причина которой кроется в недовольстве итогами Северной войны.

Пушков напомнил, что скандинавское государство долгие годы запугивает своё население страшилками о "планах" Москвы захватить шведские города. Параллельно военные страны активно отслеживают российские субмарины, сделав это занятие "главным в своей жизни".

"Видимо, так пытаются придать Швеции геополитическую важность, которой у неё нет. Иногда создаётся ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времён поражения под Полтавой", — написал сенатор в телеграм-канале.