"Увы!": В Совфеде ответили на решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал решение Турции одобрить заявку Швеции на присоединение к НАТО. Он считает, что Анкара потеряла исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только Североатлантического блока.

"Остаётся сожалеть и о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО", — написал Косачёв в телеграм-канале.

По его словам, Североатлантический альянс является "главным источником нестабильности в мире". НАТО виновно в создании новых вызовов и угроз. Организация уничтожила принцип неделимости безопасности одним только своим существованием, отметил вице-спикер.