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24 января, 08:58

"Увы!": В Совфеде ответили на решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

Косачёв: Турция упустила исторический шанс выступить в интересах человечества

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал решение Турции одобрить заявку Швеции на присоединение к НАТО. Он считает, что Анкара потеряла исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только Североатлантического блока.

"Остаётся сожалеть и о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО", — написал Косачёв в телеграм-канале.

По его словам, Североатлантический альянс является "главным источником нестабильности в мире". НАТО виновно в создании новых вызовов и угроз. Организация уничтожила принцип неделимости безопасности одним только своим существованием, отметил вице-спикер.

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Ранее Лайф писал, что за одобрение заявки Швеции о вступлении в НАТО проголосовало большинство депутатов Великого национального собрания. В скором времени документ будет передан президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ян Поланин
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