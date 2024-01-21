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21 января, 05:34

В МИД РФ предупредили о рисках военных инцидентов из-за учений НАТО

Грушко: Масштабные учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов

Масштабные военные учения, такие как Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), которые проводит НАТО, увеличивают риск инцидентов и дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, ещё больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное — поддерживать на плаву этот инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире", — сказал Грушко в беседе с РИА "Новости".

Однако, как указал дипломат, Россию этими провокационными демонстрациями силы не запугать. По его словам, у РФ есть все ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности страны.

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Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил планы перебросить 20 тысяч британских военных на восточный фланг НАТО для участия в учениях Steadfast Defender, которые пройдут в феврале.

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Getty Images / NurPhoto

Александра Мышляева
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