Сенатор Климов сравнил очередные учения НАТО с подливаемым в огонь бензином
Сенатор Климов: Учения НАТО являются дополнительным фактором угроз безопасности
На сегодняшний день учения НАТО являются очередным фактором, угрожающим общеевропейской безопасности. Об этом "Ленте.ру" рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя размещение 20 тысяч британских солдат в странах Восточной Европы.
"Это не новость, что НАТО проводит всё больше учений и что в них участвует Британия. Когда горят какие-то предметы, а туда начинают ещё лить, например, тот же бензин или керосин, то от этого пожар становится больше", — пояснил Климов.
Как пояснил сенатор, подобные учения рядом с местами, близкими к зонам конфликтов, абсолютно точно ухудшают международную ситуацию и никоим образом не способствуют безопасности.
Напомним, что ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил планы перебросить 20 тысяч британских военных на восточный фланг НАТО для участия в учениях Steadfast Defender, которые пройдут в феврале.
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