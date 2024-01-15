В Британии назвали решающий год, который определит судьбу Украины

"2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда решится судьба страны. Для мира это будет самый великий год для демократии в истории, поскольку почти половина населения мира будет участвовать в выборах", — указал министр.

По его словам, Лондон продолжит поддерживать Киев в этом году, так как украинский конфликт является экзистенциальным для Британии. Шэппс добавил, что с 2014 года в общей сложности королевство обучило более 60 тысяч солдат ВСУ, а в декабре 2023 года создало новую морскую коалицию с Норвегией для защиты морского фланга Украины. Также Шэппс подтвердил планы перебросить 20 тысяч британских военных на восточный фланг НАТО для участия в учениях Steadfast Defender, которые пройдут в феврале.