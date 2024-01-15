Эксперт усмотрел в договоре Британии и Украины одну важную деталь
Эксперт Портников: Договор с Киевом говорит о неготовности Британии воевать с РФ
То, что Великобритания заключила соглашение с Украиной в области безопасности, свидетельствует о том, что Лондон либо не хочет, либо вообще не готов вступать в боевые действия с Армией РФ. Об этом в эфире ютуб-канала "Фабрика новостей" рассказал киевский политолог Виталий Портников.
"Это соглашение в практической плоскости не имеет реального измерения, к моему большому сожалению. Я, кстати, не удивлён, потому что я и считал, что все эти соглашения будут камуфлировать неготовность "цивилизованного мира" участвовать в этой войне", — сообщил Портников.
Он подчеркнул, что Запад может только наблюдать за тем, как Украина пытается справиться с РФ, используя американское и британское оружие. По словам Портникова, у Великобритании отсутствует такой же объём ресурсов, как у США и Евросоюза, для достаточно эффективной поддержки Киева.
Напомним, 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев. Вместе с Владимиром Зеленским он подписал договор о гарантиях безопасности, которые будут действовать до ожидаемого Незалежной вступления в НАТО. В рамках документа, по словам Дениса Шмыгаля, Украина сделает всё для защиты Соединённого Королевства.
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