Эксперт усмотрел в договоре Британии и Украины одну важную деталь

То, что Великобритания заключила соглашение с Украиной в области безопасности, свидетельствует о том, что Лондон либо не хочет, либо вообще не готов вступать в боевые действия с Армией РФ. Об этом в эфире ютуб-канала "Фабрика новостей" рассказал киевский политолог Виталий Портников.

"Это соглашение в практической плоскости не имеет реального измерения, к моему большому сожалению. Я, кстати, не удивлён, потому что я и считал, что все эти соглашения будут камуфлировать неготовность "цивилизованного мира" участвовать в этой войне", — сообщил Портников.

Он подчеркнул, что Запад может только наблюдать за тем, как Украина пытается справиться с РФ, используя американское и британское оружие. По словам Портникова, у Великобритании отсутствует такой же объём ресурсов, как у США и Евросоюза, для достаточно эффективной поддержки Киева.