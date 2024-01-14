Неуместное хвастовство: Шмыгаль пообещал Британии защиту от России
Премьер Шмыгаль заявил, что Украина готова защищать Британию от России
Украина предпримет все возможные меры, чтобы защитить Великобританию от агрессии со стороны России в рамках нового "исторического соглашения" между Киевом и Лондоном. Такое обещание дал премьер Незалежной Денис Шмыгаль.
По словам политика, достигнутая сделка является двусторонней и справедливой. Это означает, что не только Соединённому Королевству придётся вступаться за союзника в случае нападения, но и наоборот.
"Украина также будет защищать своего союзника и партнёра в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнёра и союзника", — похвастался Шмыгаль.
Британия рискует оказаться в состоянии войны с Россией, если позволит себе разместить на украинской территории свои войска. Такое предупреждение ранее озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.