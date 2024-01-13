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13 января, 05:39

На Украине поставили под сомнения гарантии безопасности, данные Великобританией

Депутат Рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности Киеву от Лондона

Никаких гарантий безопасности в мире не существует. Об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя договор, который накануне подписали Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак.

"Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: "Полную гарантию может дать только страховой полис!" О. Бендер", — написал парламентарий.

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Как писал Лайф, премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил столицу Украины накануне, 12 января. Вместе с Зеленским он подписал договор о гарантиях безопасности, согласно которому обязательства Лондона будут действовать до вступления Незалежной в НАТО. Ранее это соглашение даже назвали "историческим".

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Максим Плетнёв
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