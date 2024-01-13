На Украине поставили под сомнения гарантии безопасности, данные Великобританией

Никаких гарантий безопасности в мире не существует. Об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя договор, который накануне подписали Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак.

"Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: "Полную гарантию может дать только страховой полис!" О. Бендер", — написал парламентарий.