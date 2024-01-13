На Украине поставили под сомнения гарантии безопасности, данные Великобританией
Депутат Рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности Киеву от Лондона
Никаких гарантий безопасности в мире не существует. Об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя договор, который накануне подписали Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак.
"Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: "Полную гарантию может дать только страховой полис!" О. Бендер", — написал парламентарий.
Как писал Лайф, премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил столицу Украины накануне, 12 января. Вместе с Зеленским он подписал договор о гарантиях безопасности, согласно которому обязательства Лондона будут действовать до вступления Незалежной в НАТО. Ранее это соглашение даже назвали "историческим".
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky