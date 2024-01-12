В Британии анонсировали подписание "исторического соглашения" с Украиной

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своей рабочей поездки в Киев намеревается подписать с Владимиром Зеленским "историческое соглашение" о поддержке Украины. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

"Премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности", — говорится в сообщении.

По информации правительства Великобритании, документ, закрепляющий ряд мер поддержки, будет подписан сегодня, 12 января. Соглашение предполагает, что Британия продолжит осуществлять с Незалежной обмен разведывательными данными, помогать в медицинской, военной и оборонно-промышленной сферах, а также в сфере кибербезопасности.