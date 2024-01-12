В Британии анонсировали подписание "исторического соглашения" с Украиной
Сунак во время визита в Киев подпишет "историческое соглашение" с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своей рабочей поездки в Киев намеревается подписать с Владимиром Зеленским "историческое соглашение" о поддержке Украины. Об этом сообщили на сайте британского правительства.
"Премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности", — говорится в сообщении.
По информации правительства Великобритании, документ, закрепляющий ряд мер поддержки, будет подписан сегодня, 12 января. Соглашение предполагает, что Британия продолжит осуществлять с Незалежной обмен разведывательными данными, помогать в медицинской, военной и оборонно-промышленной сферах, а также в сфере кибербезопасности.
Ранее Лайф писал, что в рамках нового пакета помощи Великобритания передаст Киеву средства для закупки партии военных дронов. Всего сумма финансирования составит около 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. На покупку БПЛА из этой суммы уйдёт около 200 миллионов, что уже называют "крупнейшей" поставкой беспилотников киевскому режиму.
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