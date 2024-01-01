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Опубликовано 1 января 2024, 16:52
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Британия хочет продлить конфликт на Украине, чтобы Киев перестал быть зависимым от США

Times: Великобритания желает продлить конфликт Украины и РФ минимум до 2025 года

Великобритания желает продлить конфликт между Россией и Украиной как минимум до 2025 года. Так Соединённое Королевство рассчитывает перезапустить свою оборонную промышленность и продолжить поддерживать киевский режим вне зависимости от США. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Один из источников издания заявил, что решающего перелома в 2024 году вряд ли стоит ждать. И для того, чтобы поддерживать Украину, Британии необходимо увеличить производственные мощности в оборонной сфере.

"Европа набирает обороты, чтобы [продолжать помогать Украине] даже без участия США, если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп попытается перекрыть кран [финансирования Украины], — сказал источник.

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Сейчас запасы вооружения Великобритании истощены, помогать Киеву нечем. В связи с этим власти обратились к Германии и другим странам континентальной Европы. Тем не менее всё больше украинцев хотели бы, чтобы стороны конфликта заключили перемирие. Однако его условия пока остаются неясными.

Но некоторые считают, что поддержка Украины Соединёнными Штатами может прекратиться и без президентства Дональда Трампа. Например, лидер демократов в сенате Чак Шумер считает, что экс-хозяин Белого дома может повлиять на своих однопартийцев, чтобы помешать принять решение о помощи Киеву.

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Unsplash

Максим Плетнёв
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