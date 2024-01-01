Великобритания желает продлить конфликт между Россией и Украиной как минимум до 2025 года. Так Соединённое Королевство рассчитывает перезапустить свою оборонную промышленность и продолжить поддерживать киевский режим вне зависимости от США. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Один из источников издания заявил, что решающего перелома в 2024 году вряд ли стоит ждать. И для того, чтобы поддерживать Украину, Британии необходимо увеличить производственные мощности в оборонной сфере.

"Европа набирает обороты, чтобы [продолжать помогать Украине] даже без участия США, если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп попытается перекрыть кран [финансирования Украины], — сказал источник.

Сейчас запасы вооружения Великобритании истощены, помогать Киеву нечем. В связи с этим власти обратились к Германии и другим странам континентальной Европы. Тем не менее всё больше украинцев хотели бы, чтобы стороны конфликта заключили перемирие. Однако его условия пока остаются неясными.