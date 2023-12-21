В США испугались влияния Трампа, способного оставить Украину без помощи

Американские законодатели до сих пор не могут прийти к консенсусу по вопросам поставки помощи киевскому режиму. Как пояснил лидер демократов в Сенате Соединённых Штатов Чак Шумер в беседе с газетой Politico, экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп может повлиять на своих однопартийцев, чтобы помешать принять решение о поддержке Украины.

Законотворец в интервью журналистам рассказал, что на сегодняшний день пять представителей Республиканской партии США в верхней палате американского парламента поддержат запрос президентского офиса на выделение средств для Украины. Ещё 15, по его мнению, выступят против вне зависимости от происходящего, а на остальных может повлиять Трамп.

"И вопрос в том, поступят ли они правильно, даже если Дональд Трамп выступит с мерзкими, злобными нападками в отношении их?" — добавил Шумер.