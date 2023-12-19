Трамп после переизбрания намерен изменить политику по Украине и Китаю

Бывший американский лидер Дональд Трамп намерен внести серьёзные изменения во внешнеполитический курс Соединённых Штатов в случае победы на выборах. Чтобы не встречать сопротивления при продвижении нововведений, политик планирует назначить главами ведомств лояльных людей. Об этом пишет Reuters.

Реализовать задуманное во время первого правления экс-главе Белого дома мешала обособленность истеблишмента, сообщили источники издания. Однако теперь в Пентагоне, Госдепе и ЦРУ не будет случайных лиц, которые могли бы помешать неординарным решениям.

По данным агентства, в первую очередь Трамп будет продвигать идею изолированности США от некоторых держав. Это касается, например, Китая и Украины. Экс-президент хочет, чтобы политические и торговые отношения с ними были сведены к минимуму.