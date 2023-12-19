Трамп после переизбрания намерен изменить политику по Украине и Китаю
Reuters: Трамп хочет изменить отношения США с Украиной и Китаем в случае победы
Бывший американский лидер Дональд Трамп намерен внести серьёзные изменения во внешнеполитический курс Соединённых Штатов в случае победы на выборах. Чтобы не встречать сопротивления при продвижении нововведений, политик планирует назначить главами ведомств лояльных людей. Об этом пишет Reuters.
Реализовать задуманное во время первого правления экс-главе Белого дома мешала обособленность истеблишмента, сообщили источники издания. Однако теперь в Пентагоне, Госдепе и ЦРУ не будет случайных лиц, которые могли бы помешать неординарным решениям.
По данным агентства, в первую очередь Трамп будет продвигать идею изолированности США от некоторых держав. Это касается, например, Китая и Украины. Экс-президент хочет, чтобы политические и торговые отношения с ними были сведены к минимуму.
Ранее 45-й президент Соединённых Штатов возложил на Вашингтон ответственность за конфликты на Украине и в секторе Газа. По его мнению, Белый дом упустил ситуацию из-под контроля.
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