Трамп возложил ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке и Украине на США
Экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © AP / TASS / Reba Saldanha
США упустили из-под контроля ситуацию на Ближнем Востоке, теперь она может обернуться катастрофой. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
"Происходят по-настоящему плохие вещи, и в наших силах всё это остановить. <...> То же самое и с Россией/Украиной, а может, даже и в большей степени", — написал он в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп цитатой президента РФ Владимира Путина доказал, что демократия в США в опасности. Российский лидер в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что уголовное следствие в отношении 45-го президента Штатов раскрывает всю "гнилость" системы в США.