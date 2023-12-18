Трамп возложил ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке и Украине на США

США упустили из-под контроля ситуацию на Ближнем Востоке, теперь она может обернуться катастрофой. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Происходят по-настоящему плохие вещи, и в наших силах всё это остановить. <...> То же самое и с Россией/Украиной, а может, даже и в большей степени", — написал он в своей соцсети Truth Social.