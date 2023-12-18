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17 декабря, 23:08

Трамп возложил ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке и Украине на США

<p>Экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © AP / TASS / Reba Saldanha</p>

Экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © AP / TASS / Reba Saldanha

США упустили из-под контроля ситуацию на Ближнем Востоке, теперь она может обернуться катастрофой. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Происходят по-настоящему плохие вещи, и в наших силах всё это остановить. <...> То же самое и с Россией/Украиной, а может, даже и в большей степени", — написал он в своей соцсети Truth Social.

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Ранее Трамп цитатой президента РФ Владимира Путина доказал, что демократия в США в опасности. Российский лидер в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что уголовное следствие в отношении 45-го президента Штатов раскрывает всю "гнилость" системы в США.

Лариса Сафронова
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