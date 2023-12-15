Песков озвучил условие, при котором Путин будет работать с президентом США

Президент России Владимир Путин после выборов в США готов работать с любым американским лидером, который будет учитывать озабоченности нашей страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией, и учитывать все её озабоченности", — сказал представитель Кремля в интервью американскому телеканалу NBC News.

Также Песков добавил, что Путин предпочтёт президента США, который будет "более конструктивен" в отношении Москвы и сможет понимать всю "значимость диалога".