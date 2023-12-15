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15 декабря, 14:56

Песков озвучил условие, при котором Путин будет работать с президентом США

Песков: Путин готов работать с лидером США, который учитывает озабоченности РФ

Президент России Владимир Путин после выборов в США готов работать с любым американским лидером, который будет учитывать озабоченности нашей страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией, и учитывать все её озабоченности", — сказал представитель Кремля в интервью американскому телеканалу NBC News.

Также Песков добавил, что Путин предпочтёт президента США, который будет "более конструктивен" в отношении Москвы и сможет понимать всю "значимость диалога".

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Напомним, выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ранее бывший и нынешний главы Белого дома — Дональд Трамп и Джо Байден — подтвердили своё участие. Кстати, недавно Трамп заявил о "праведном крестовом походе" против Байдена. Сам же нынешний американский лидер ответил, что не может позволить бизнесмену победить.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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