Песков озвучил условие, при котором Путин будет работать с президентом США
Песков: Путин готов работать с лидером США, который учитывает озабоченности РФ
Президент России Владимир Путин после выборов в США готов работать с любым американским лидером, который будет учитывать озабоченности нашей страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией, и учитывать все её озабоченности", — сказал представитель Кремля в интервью американскому телеканалу NBC News.
Также Песков добавил, что Путин предпочтёт президента США, который будет "более конструктивен" в отношении Москвы и сможет понимать всю "значимость диалога".
Напомним, выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ранее бывший и нынешний главы Белого дома — Дональд Трамп и Джо Байден — подтвердили своё участие. Кстати, недавно Трамп заявил о "праведном крестовом походе" против Байдена. Сам же нынешний американский лидер ответил, что не может позволить бизнесмену победить.