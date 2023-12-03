Трамп объявил о "крестовом походе" против Байдена
Трамп назвал своё возвращение в политику "крестовым походом" против Байдена
Бывший американский лидер — 77-летний Дональд Трамп — заявил, что его участие в президентской гонке и возвращение в политику является "праведным крестовым походом" против нынешнего главы США — 81-летнего Джо Байдена. Об этом он сказал в ходе выступления перед избирателями в штате Айова.
Трамп пообещал "освободить" американцев от Байдена и "преступников" в его администрации. Видео © RSBN
"Это будет величайшее возвращение в истории — я не говорю о возвращении в политическом смысле, потому что меня это не волнует, это будет величайшее возвращение для страны", — подчеркнул Трамп.
45-й президент США добавил, что его действия должны "освободить" граждан от Байдена и "преступников" в его администрации. Зрители встретили эти заявления бурными овациями.
Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и другие. Несмотря на сразу несколько заведённых в отношении Трампа уголовных дел, суд в штате Мичиган допустил его к президентским выборам 2024 года. Проголосовать за республиканца уже пообещал экс-ведущий Fox News Такер Карлсон.
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