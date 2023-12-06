Если бы не он: Байден раскрыл настоящую причину участия в выборах президента США
Байден допустил, что не стал бы участвовать в выборах, если бы не Трамп
Американский лидер Джо Байден намекнул на истинную причину участия в предстоящих президентских выборах. Политик допустил, что не стал бы баллотироваться, если бы его предшественник в лице Дональда Трампа отказался от притязаний на пост главы Соединённых Штатов.
"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться. Но мы не можем позволить ему победить", — приводит слова Байдена с выступления в Массачусетсе пресс-пул Белого дома.
А тем временем американская пресса бьёт тревогу из-за намерений действующего президента переизбраться на второй срок. Допуск 81-летнего политика к выборам в СМИ назвали жестокостью, напомнив, что американцы уже не хотят видеть у руля старика с психическими проблемами.
Байден же в привычной для себя манере продолжает пугать сограждан тревожным поведением. Так, недавно президент решил пошутить и заявил о возможности уничтожить весь мир.
Flickr / The White House