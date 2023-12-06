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5 декабря, 23:38

Если бы не он: Байден раскрыл настоящую причину участия в выборах президента США

Байден допустил, что не стал бы участвовать в выборах, если бы не Трамп

Американский лидер Джо Байден намекнул на истинную причину участия в предстоящих президентских выборах. Политик допустил, что не стал бы баллотироваться, если бы его предшественник в лице Дональда Трампа отказался от притязаний на пост главы Соединённых Штатов.

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться. Но мы не можем позволить ему победить", — приводит слова Байдена с выступления в Массачусетсе пресс-пул Белого дома.

А тем временем американская пресса бьёт тревогу из-за намерений действующего президента переизбраться на второй срок. Допуск 81-летнего политика к выборам в СМИ назвали жестокостью, напомнив, что американцы уже не хотят видеть у руля старика с психическими проблемами.

Трамп объявил о "крестовом походе" против Байдена

Трамп объявил о "крестовом походе" против Байдена

Байден же в привычной для себя манере продолжает пугать сограждан тревожным поведением. Так, недавно президент решил пошутить и заявил о возможности уничтожить весь мир.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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