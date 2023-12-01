Не придётся прятать: В США испугались 81-летнего Байдена и призвали отстранить его от выборов
NYP назвал жестоким допуск Байдена к участию в президентских выборах
Решение о допуске действующего американского лидера Джо Байдена к предстоящим президентским выборам жестоко по отношению к политику. К такому выводу пришли авторы журнала New York Post, которые напомнили о внушительном возрасте главы Белого дома.
По данным издания, граждане США уже не хотят видеть 81-летнего Байдена на посту президента. Американцы заинтересованы в другом кандидате, которого не придётся прятать от общественности из-за неудовлетворительного состояния здоровья.
"Очевидные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году", — гласит заголовок статьи.
Несмотря на регулярные конфузы и падения, Байден не унывает и продолжает смущать окружающих ещё и своим чувством юмора. Так, недавно президент пошутил о способности "взорвать мир", чем лишь перепугал американцев.
Flickr / The White House