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1 декабря, 20:22

Не придётся прятать: В США испугались 81-летнего Байдена и призвали отстранить его от выборов

NYP назвал жестоким допуск Байдена к участию в президентских выборах

Решение о допуске действующего американского лидера Джо Байдена к предстоящим президентским выборам жестоко по отношению к политику. К такому выводу пришли авторы журнала New York Post, которые напомнили о внушительном возрасте главы Белого дома.

По данным издания, граждане США уже не хотят видеть 81-летнего Байдена на посту президента. Американцы заинтересованы в другом кандидате, которого не придётся прятать от общественности из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

"Очевидные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году", — гласит заголовок статьи.

Маск отказался голосовать за Байдена на президентских выборах в 2024 году

Маск отказался голосовать за Байдена на президентских выборах в 2024 году

Несмотря на регулярные конфузы и падения, Байден не унывает и продолжает смущать окружающих ещё и своим чувством юмора. Так, недавно президент пошутил о способности "взорвать мир", чем лишь перепугал американцев.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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