Не придётся прятать: В США испугались 81-летнего Байдена и призвали отстранить его от выборов

Решение о допуске действующего американского лидера Джо Байдена к предстоящим президентским выборам жестоко по отношению к политику. К такому выводу пришли авторы журнала New York Post, которые напомнили о внушительном возрасте главы Белого дома.

По данным издания, граждане США уже не хотят видеть 81-летнего Байдена на посту президента. Американцы заинтересованы в другом кандидате, которого не придётся прятать от общественности из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

"Очевидные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году", — гласит заголовок статьи.