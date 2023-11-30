Маск отказался голосовать за Байдена на президентских выборах в 2024 году
Владелец соцсети X Илон Маск заявил, что не отдаст свой голос действующему американскому лидеру Джо Байдену на президентских выборах, намеченных на следующий год. Об этом миллиардер сообщил на конференции газеты New York Times.
"Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена", — отметил бизнесмен.
Также у основателя SpaceX поинтересовались, готов ли он поддержать главного оппонента главы Белого дома в лице 45-го президента США Дональда Трампа. Маск не дал утвердительного ответа, назвав сложным вопрос выбора лучшего кандидата.
А тем временем рейтинги Байдена продолжают бить новые антирекорды. Впрочем, это не самая большая проблема 81-летнего политика — куда хуже то, что здоровье президента уже не позволяет ему адекватно управлять страной.
Flickr / The White House