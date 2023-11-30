Маск отказался голосовать за Байдена на президентских выборах в 2024 году

Владелец соцсети X Илон Маск заявил, что не отдаст свой голос действующему американскому лидеру Джо Байдену на президентских выборах, намеченных на следующий год. Об этом миллиардер сообщил на конференции газеты New York Times.

"Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена", — отметил бизнесмен.