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19 ноября, 18:58

Рейтинг Байдена пробил очередное дно

NBC: Рейтинг Байдена побил новый антирекорд — президента осудили 57% американцев

Деятельность Джо Байдена на посту президента не вызывает восторга у 57% американцев, в то время как одобряют работу политика лишь 40% граждан. Об этом свидетельствует опрос американского телеканала NBC.

Полученные в социсследовании результаты являются рекордными с момента вступления Байдена в должность. Так, в самом начале его президентства уровень неодобрения составил 43%, а уже через полгода число сторонников и противников 46-го американского лидера сравнялось.

"Джо Байден находится на уникально низком этапе своего президентства, и в значительной мере, особенно среди его сторонников, это связано с тем, как американцы оценивают его внешнюю политику", — высказался об итогах опроса социолог Джефф Хорвитт.

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Нелестно о Байдене продолжает отзываться и его главный конкурент на предстоящих выборах в лице экс-президента Дональда Трампа. На днях 45-й глава Белого дома обозвал своего преемника "тупым", пристыдив за растерянность на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Обложка ©

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Илья Пушкарев
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