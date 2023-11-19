Рейтинг Байдена пробил очередное дно

Деятельность Джо Байдена на посту президента не вызывает восторга у 57% американцев, в то время как одобряют работу политика лишь 40% граждан. Об этом свидетельствует опрос американского телеканала NBC.

Полученные в социсследовании результаты являются рекордными с момента вступления Байдена в должность. Так, в самом начале его президентства уровень неодобрения составил 43%, а уже через полгода число сторонников и противников 46-го американского лидера сравнялось.

"Джо Байден находится на уникально низком этапе своего президентства, и в значительной мере, особенно среди его сторонников, это связано с тем, как американцы оценивают его внешнюю политику", — высказался об итогах опроса социолог Джефф Хорвитт.