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30 ноября, 20:14

Байден перед рабочими похвастался способностью "взорвать мир"

Президент США Джо Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо обратил внимание на прибор в руках сопровождавшего его работника и пошутил о способности "взорвать мир".

Байден похвастался способностью "взорвать мир". Видео © X / RNC Research

"Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него есть код, чтобы взорвать мир", — с улыбкой сказал американский лидер.

Позже Байден объяснил, что имел в виду ядерное оружие. Журналисты, однако, юмор главы государства не оценили, отметив, что если он хотел пошутить, то у него не получилось.

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А ранее владелец соцсети X Илон Маск заявил, что не станет голосовать за Байдена на президентских выборах в 2024 году. Не выразил он готовности поддержать и Трампа, назвав сложным вопрос выбора лучшего кандидата.

Обложка ©

Кадр из видео X / RNC Research

Лариса Сафронова
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