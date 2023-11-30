Байден перед рабочими похвастался способностью "взорвать мир"

Президент США Джо Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо обратил внимание на прибор в руках сопровождавшего его работника и пошутил о способности "взорвать мир".

Байден похвастался способностью "взорвать мир". Видео © X / RNC Research

"Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него есть код, чтобы взорвать мир", — с улыбкой сказал американский лидер.

Позже Байден объяснил, что имел в виду ядерное оружие. Журналисты, однако, юмор главы государства не оценили, отметив, что если он хотел пошутить, то у него не получилось.