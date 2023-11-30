Байден перед рабочими похвастался способностью "взорвать мир"
Президент США Джо Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо обратил внимание на прибор в руках сопровождавшего его работника и пошутил о способности "взорвать мир".
Байден похвастался способностью "взорвать мир". Видео © X / RNC Research
"Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него есть код, чтобы взорвать мир", — с улыбкой сказал американский лидер.
Позже Байден объяснил, что имел в виду ядерное оружие. Журналисты, однако, юмор главы государства не оценили, отметив, что если он хотел пошутить, то у него не получилось.
А ранее владелец соцсети X Илон Маск заявил, что не станет голосовать за Байдена на президентских выборах в 2024 году. Не выразил он готовности поддержать и Трампа, назвав сложным вопрос выбора лучшего кандидата.
Кадр из видео X / RNC Research