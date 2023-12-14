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14 декабря, 09:58

Путин рассказал, что мешает США выстраивать отношения с Россией

Путин: РФ готова восстановить отношения с США, но им мешает имперская политика

Москва готова к восстановлению отношений с Западом и США, однако им мешает имперская политика. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

"Мы готовы выстраивать отношения с ними (с Западом. — Прим. Лайфа). Что касается США, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Но эта имперская политика мешает им самим. В общественном сознании они должны вести себя как империя", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что выстраивание отношений возможно, когда произойдут внутренние изменения и Запад научится уважать другие государства. При этом российский лидер указал, что США — это важная и нужная страна.

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Востоковед: Путин ведёт у США на Ближнем Востоке со счётом 2:0

Ранее Путин заявлял, что США эксплуатируют участников мировой экономики. При этом они не делают исключений даже для своих союзников, отметил президент.

Как сообщал Лайф, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.

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Павел Баранов / LIFE

Никита Осипов
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