Путин рассказал, что мешает США выстраивать отношения с Россией

Москва готова к восстановлению отношений с Западом и США, однако им мешает имперская политика. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

"Мы готовы выстраивать отношения с ними (с Западом. — Прим. Лайфа). Что касается США, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Но эта имперская политика мешает им самим. В общественном сознании они должны вести себя как империя", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что выстраивание отношений возможно, когда произойдут внутренние изменения и Запад научится уважать другие государства. При этом российский лидер указал, что США — это важная и нужная страна.

Ранее Путин заявлял, что США эксплуатируют участников мировой экономики. При этом они не делают исключений даже для своих союзников, отметил президент.