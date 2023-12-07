Путин назвал США эксплуататорами, которые используют даже своих союзников
Путин: США эксплуатируют участников мировой экономики
Президент РФ Владимир Путин считает, что США эксплуатируют участников мировой экономики. Об этом он заявил во время своего выступления на форуме ВТБ "Россия зовёт!"
"[Глава ВТБ Андрей] Костин сейчас сказал, что они (США. — Прим. Лайфа.) там с кем-то делятся из своих союзников. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют так же, как и всех других участников экономической деятельности", — сообщил президент.
14-й инвестиционный форум ВТБ "Россия зовёт!" проходит 7–8 декабря 2023 года в Москве, его центральная тема — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Ранее в ходе выступления на нём президент России заявил, что мировые экономические отношения меняются и на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Также в ходе своего выступления российский лидер заявил, что европейские юрисдикции перестали быть "тихими гаванями" для бизнеса.
Сергей Савостьянов / ТАСС