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7 декабря, 12:16

Путин назвал США эксплуататорами, которые используют даже своих союзников

Путин: США эксплуатируют участников мировой экономики

Президент РФ Владимир Путин считает, что США эксплуатируют участников мировой экономики. Об этом он заявил во время своего выступления на форуме ВТБ "Россия зовёт!"

"[Глава ВТБ Андрей] Костин сейчас сказал, что они (США. — Прим. Лайфа.) там с кем-то делятся из своих союзников. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют так же, как и всех других участников экономической деятельности", — сообщил президент.

Путин заявил о смене прежней модели глобализации

Путин заявил о смене прежней модели глобализации

14-й инвестиционный форум ВТБ "Россия зовёт!" проходит 7–8 декабря 2023 года в Москве, его центральная тема — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Ранее в ходе выступления на нём президент России заявил, что мировые экономические отношения меняются и на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Также в ходе своего выступления российский лидер заявил, что европейские юрисдикции перестали быть "тихими гаванями" для бизнеса.

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Сергей Савостьянов / ТАСС

Ян Поланин
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