Путин назвал США эксплуататорами, которые используют даже своих союзников

Президент РФ Владимир Путин считает, что США эксплуатируют участников мировой экономики. Об этом он заявил во время своего выступления на форуме ВТБ "Россия зовёт!"

"[Глава ВТБ Андрей] Костин сейчас сказал, что они (США. — Прим. Лайфа.) там с кем-то делятся из своих союзников. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют так же, как и всех других участников экономической деятельности", — сообщил президент.