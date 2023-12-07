Востоковед: Путин ведёт у США на Ближнем Востоке со счётом 2:0
Эксперт Керимов: Популярность Путина на Ближнем Востоке продолжает расти
Президенту Владимиру Путину и всей российской делегации оказали очень тёплый приём в Абу-Даби и Эр-Рияде. Внимание на это обратил востоковед Турал Керимов в эфире "Радио Sputnik". По его словам, российский президент остаётся одним из самых популярных мировых политиков на Ближнем Востоке и разница между его визитом в ОАЭ и Саудовскую Аравию и визитом того же Джо Байдеа к саудитам или в Оман говорит сама за себя.
"Если применить футбольную терминологию, то счёт между Россией и США 2:0 в вопросах региональных визитов глав государств", — указал эксперт.
Керимов добавил, что такие визиты не бывают спонтанными, особенно в нынешней ситуации, поэтому программа была чётко выверена. Стороны проявили "высокую заинтересованность" в обсуждении ситуации, которая сейчас складывается и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе, и в глобальной экономике, и в вопросах энергетической и продовольственной безопасности.
Напомним, что переговоры Путина и наследного принца прошли в Эр-Рияде и продолжались более трёх часов. По окончании беседы глава РФ пригласил Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда совершить встречный визит в Москву. А до этого российский лидер побывал в ОАЭ и после встречи с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном по-арабски поблагодарил его за оказанный приём.
ТАСС / Сергей Савостьянов