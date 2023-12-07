Востоковед: Путин ведёт у США на Ближнем Востоке со счётом 2:0

Президенту Владимиру Путину и всей российской делегации оказали очень тёплый приём в Абу-Даби и Эр-Рияде. Внимание на это обратил востоковед Турал Керимов в эфире "Радио Sputnik". По его словам, российский президент остаётся одним из самых популярных мировых политиков на Ближнем Востоке и разница между его визитом в ОАЭ и Саудовскую Аравию и визитом того же Джо Байдеа к саудитам или в Оман говорит сама за себя.