Путин перешёл на арабский во время беседы с президентом ОАЭ
Путин по-арабски поблагодарил президента ОАЭ Нахайяна за приём в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин по-арабски поблагодарил президента Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за оказанный в Абу-Даби приём. Российский лидер выразил арабскому коллеге свою признательность, заканчивая вступительную часть речи на переговорах с главой ОАЭ.
"Шукран (в переводе с арабского — "спасибо". — Прим. Лайфа)", — сказал Путин.
С этого момента первый раунд переговоров делегаций двух государств будет проходить в закрытом для прессы формате. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщал о том, что вторая часть беседы президентов пройдёт тет-а-тет.
Напомним, ранее Лайф рассказывал о запланированном визите Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию на этой неделе. Сообщалось, что оба визита российского лидера будут рабочими.
ТАСС / POOL / Илья Питалев