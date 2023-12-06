Путин перешёл на арабский во время беседы с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин по-арабски поблагодарил президента Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за оказанный в Абу-Даби приём. Российский лидер выразил арабскому коллеге свою признательность, заканчивая вступительную часть речи на переговорах с главой ОАЭ.

"Шукран (в переводе с арабского — "спасибо". — Прим. Лайфа)", — сказал Путин.

С этого момента первый раунд переговоров делегаций двух государств будет проходить в закрытом для прессы формате. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщал о том, что вторая часть беседы президентов пройдёт тет-а-тет.