Эксклюзив Лайфа: Путин на этой неделе посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ
Помощник президента Ушаков: Путин посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ
Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом Лайфу рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"Это будет рабочий визит, переговоры прежде всего с наследным принцем Саудовской Аравии, до этого мы залетим ещё в Эмираты, там тоже будет рабочий визит, надеюсь, очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными", — сообщил Ушаков корреспонденту Лайфа.
Ранее Владимир Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послами, приехавшим на работу в Россию. В церемонии участвовали в том числе представители недружественных государств. Среди них — дипломаты из Германии Александер Ламбсдорф и Великобритании Найджел Кейси, а также послы Греции, Люксембурга, Словении и Швеции. Кроме того, верительные грамоты президенту вручили новые главы дипмиссий Австралии, Сингапура и Южной Кореи.