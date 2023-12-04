Эксклюзив Лайфа: Путин на этой неделе посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом Лайфу рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Это будет рабочий визит, переговоры прежде всего с наследным принцем Саудовской Аравии, до этого мы залетим ещё в Эмираты, там тоже будет рабочий визит, надеюсь, очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными", — сообщил Ушаков корреспонденту Лайфа.