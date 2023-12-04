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4 декабря, 16:07

Эксклюзив Лайфа: Путин на этой неделе посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

Помощник президента Ушаков: Путин посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

<p>Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Фото © Kremlin.ru </p>

Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом Лайфу рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Это будет рабочий визит, переговоры прежде всего с наследным принцем Саудовской Аравии, до этого мы залетим ещё в Эмираты, там тоже будет рабочий визит, надеюсь, очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными", — сообщил Ушаков корреспонденту Лайфа.

Глава ОАЭ назвал Путина своим другом и заявил о желании посетить Россию

Глава ОАЭ назвал Путина своим другом и заявил о желании посетить Россию

Ранее Владимир Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послами, приехавшим на работу в Россию. В церемонии участвовали в том числе представители недружественных государств. Среди них — дипломаты из Германии Александер Ламбсдорф и Великобритании Найджел Кейси, а также послы Греции, Люксембурга, Словении и Швеции. Кроме того, верительные грамоты президенту вручили новые главы дипмиссий Австралии, Сингапура и Южной Кореи.

Александр Юнашев
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