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8 ноября, 21:47

Глава ОАЭ назвал Путина своим другом и заявил о желании посетить Россию

Президент ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян назвал Путина своим другом

<p>Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян и президент России Владимир Путин во время встречи на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Обложка © ТАСС / POOL / Илья Питалев</p>

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян и президент России Владимир Путин во время встречи на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Обложка © ТАСС / POOL / Илья Питалев

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян считает президента России Владимира Путина своим другом. Об этом заявил первый зампред Духовного управления мусульман РФ муфтий Дамир Мухетдинов.

"Президент ОАЭ в беседе со мной сообщил, что с большим уважением относится к президенту нашей страны Владимиру Путину и считает его своим другом", — приводит слова Мухетдинова РИА "Новости".

По словам муфтия, лидер ближневосточного государства поражён масштабной поддержкой, которую Путин оказывает в строительстве мечетей и развитии мусульманской инфраструктуры. Аль-Нахайян выразил желание посетить памятные и связанные с исламом места в России, в частности город Дербент в Дагестане.

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Ранее Лайф писал, что Путин поддержал идею строительства мечети в парке "Патриот" ВС РФ в Подмосковье. Об этом рассказал председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

Алексей Соловьёв
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