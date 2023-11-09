Глава ОАЭ назвал Путина своим другом и заявил о желании посетить Россию

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян считает президента России Владимира Путина своим другом. Об этом заявил первый зампред Духовного управления мусульман РФ муфтий Дамир Мухетдинов.

"Президент ОАЭ в беседе со мной сообщил, что с большим уважением относится к президенту нашей страны Владимиру Путину и считает его своим другом", — приводит слова Мухетдинова РИА "Новости".

По словам муфтия, лидер ближневосточного государства поражён масштабной поддержкой, которую Путин оказывает в строительстве мечетей и развитии мусульманской инфраструктуры. Аль-Нахайян выразил желание посетить памятные и связанные с исламом места в России, в частности город Дербент в Дагестане.