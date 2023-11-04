В мечетях Дагестана поблагодарили Путина за помощь мусульманам по всему миру

Мусульмане в мечетях Дагестана провели службы, где прочитали проповеди о палестино-израильском конфликте и роли РФ в нём. Также они решительно осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы и поблагодарили президента России Владимира Путина за помощь мусульманам по всему миру.

Мусульмане Дагестана помолились за Палестину. Видео © Telegram / Муфтият РД

На службах мусульмане напомнили о выступлении президента с мирными инициативами по палестино-израильскому конфликту. Глава государства призывал немедленно прекратить кровопролитие и уничтожение мирного населения. Муфтият Дагестана выразил поддержку и поблагодарил главу государства за проделанную в республике работу, когда проукраинские каналы пытались раскачать общество и спровоцировать массовые беспорядки, пишет Readovka.

Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев проводит проповедь в мечети Дагестана. Видео © Telegram / Readovka

Кроме того, муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев на проповеди призвал сохранить братские отношения между различными религиозными конфессиями. Также он обратился к мусульманам с просьбой беречь свою территорию и окружающих людей во имя мира.