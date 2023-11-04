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4 ноября, 13:07

В мечетях Дагестана поблагодарили Путина за помощь мусульманам по всему миру

Мусульмане в мечетях Дагестана провели службы, где прочитали проповеди о палестино-израильском конфликте и роли РФ в нём. Также они решительно осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы и поблагодарили президента России Владимира Путина за помощь мусульманам по всему миру.

Мусульмане Дагестана помолились за Палестину. Видео © Telegram / Муфтият РД

На службах мусульмане напомнили о выступлении президента с мирными инициативами по палестино-израильскому конфликту. Глава государства призывал немедленно прекратить кровопролитие и уничтожение мирного населения. Муфтият Дагестана выразил поддержку и поблагодарил главу государства за проделанную в республике работу, когда проукраинские каналы пытались раскачать общество и спровоцировать массовые беспорядки, пишет Readovka.

Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев проводит проповедь в мечети Дагестана. Видео © Telegram / Readovka

Кроме того, муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев на проповеди призвал сохранить братские отношения между различными религиозными конфессиями. Также он обратился к мусульманам с просьбой беречь свою территорию и окружающих людей во имя мира.

Путин пообещал, что власти отреагируют на беспорядки в Махачкале "должным образом"

Путин пообещал, что власти отреагируют на беспорядки в Махачкале "должным образом"

Напомним, 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прибыл из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося было решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позднее в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту.

Противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.

Обложка ©

Telegram / Муфтият РД

Дарья Нарыкова
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