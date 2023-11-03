Путин пообещал, что власти отреагируют на беспорядки в Махачкале "должным образом"

Российские власти отреагируют на произошедшие в Дагестане беспорядки в соответствии с законодательством. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

"Для Дагестана, для любимого мною Дагестана это не какая-то тенденция главная, это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами, отреагировать. Мы это сделаем, конечно", — заверил глава государства.