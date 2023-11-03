Путин пообещал, что власти отреагируют на беспорядки в Махачкале "должным образом"
Путин: Власти РФ отреагируют на беспорядки в Дагестане в соответствии с законом
Российские власти отреагируют на произошедшие в Дагестане беспорядки в соответствии с законодательством. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.
"Для Дагестана, для любимого мною Дагестана это не какая-то тенденция главная, это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами, отреагировать. Мы это сделаем, конечно", — заверил глава государства.
Вместе с тем он поблагодарил духовенство за оперативную и бдительную реакцию на происходящее в аэропорту Махачкалы. Также Путин выразил уверенность, что произошедшее не выступает тенденцией для республики.
Напомним, что 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прибыл из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося было решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позднее в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту.
ТАСС / AP